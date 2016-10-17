Российские лыжники и биатлонисты-паралимпийцы не успели подать заявки на сезон

Лыжники и биатлонисты сборной России не успели подать заявки на сезон-2016/17, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера национальной команды по лыжам и биатлону Ирину Громову. Стартующий сезон станет отборочным на Паралимпиаду-2018.

- Заявки к дедлайну так и не подали, и мне трудно сказать, что же будет дальше, - пояснила Громова. - Хотя мы понимаем, что если Международный паралимпийский комитет захочет нас допустить, он это за неделю до старта может сделать.

У нас нет полномочий самим обращаться в МПК, а значит мы подаем индивидуальные иски в КАС, индивидуальные просьбы о допуске. Другого мы физически сделать не можем. Получается, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Мы не видим, что ПКР за нас борется. И если некоторые виды спорта продолжают выступать, то не благодаря усилиям ПКР.