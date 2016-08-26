16:03 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Российские гандболистки перечислят 1,5 миллиона рублей паралимпийцам

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Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев рассказал, что женская сборная перечислит 1,5 миллиона рублей паралимпийской команде, которая была отстранена от участия в Играх-2016. Напомним, такое решение принял Международный паралимпийский комитет (МПК) на основании доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена, а апелляцию российской стороны отклонил Спортивный арбитражный суд (CAS).

– Это инициатива самих девочек. Сегодня девочки разъехались, но капитан сегодня обзвонила, у них есть общий чат в интернете – они приняли решение, что по 100 тысяч каждая выделит из своих премиальных и направит их паралимпийской команде, – приводит слова Шишкарева "Р-Спорт". – Общая сумма получается 1,5 миллиона рублей. Они будут направлены тому бенефициару, который будет указан ПКР, для поддержки тех ребят, которые не будут участвовать в Паралимпийских играх. Я очень приветствую эту инициативу, молодцы, очень благодарен им за это!

Дополнительная информация

http://rsport.ru/handball/20160826/1048985704.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Kairat Alimovich

наши русские девочки гандболистки самые лучшие, милосердные и честные в мире! дай Бог им здоровья, новых побед и личного счастья!!!!!

17:46

🚀 Русские нагнут весь ми

Есть Бог на свете? Почему он смотрит на этот беспредел обалдевших от безнаказанности тварей с Запада - и ничего не делает?

17:24

Ivenhoe

Так держать!..

17:21

stronger

Браво, девчонки! Вы, действительно, лучшие из лучших - и по игровым, и по человеческим качествам!

16:46

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