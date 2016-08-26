Российские гандболистки перечислят 1,5 миллиона рублей паралимпийцам

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев рассказал, что женская сборная перечислит 1,5 миллиона рублей паралимпийской команде, которая была отстранена от участия в Играх-2016. Напомним, такое решение принял Международный паралимпийский комитет (МПК) на основании доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена, а апелляцию российской стороны отклонил Спортивный арбитражный суд (CAS).
– Это инициатива самих девочек. Сегодня девочки разъехались, но капитан сегодня обзвонила, у них есть общий чат в интернете – они приняли решение, что по 100 тысяч каждая выделит из своих премиальных и направит их паралимпийской команде, – приводит слова Шишкарева "Р-Спорт". – Общая сумма получается 1,5 миллиона рублей. Они будут направлены тому бенефициару, который будет указан ПКР, для поддержки тех ребят, которые не будут участвовать в Паралимпийских играх. Я очень приветствую эту инициативу, молодцы, очень благодарен им за это!
Kairat Alimovich
наши русские девочки гандболистки самые лучшие, милосердные и честные в мире! дай Бог им здоровья, новых побед и личного счастья!!!!!
17:46
🚀 Русские нагнут весь ми
Есть Бог на свете? Почему он смотрит на этот беспредел обалдевших от безнаказанности тварей с Запада - и ничего не делает?
17:24
Ivenhoe
Так держать!..
17:21
stronger
Браво, девчонки! Вы, действительно, лучшие из лучших - и по игровым, и по человеческим качествам!
16:46