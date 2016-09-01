08:32 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Россияне признали выступление на Олимпиаде в Рио успешным

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64 процента россиян следили за Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющихся в распоряжении РИА Новости. 59 процентов из них считает успешным выступление сборной России.

– Итоги Олимпиады наши сограждане считают более чем удовлетворительными: 36 процентов зрителей называют выступление сборной отличным, 59 процентов – успешным – эти показатели выше, чем в отношении сочинской Олимпиады. Каждый второй респондент (45 процентов), наблюдавший за ходом соревнований, признается, что итоги выступления команды России превзошли его ожидания, и лишь 7 процентов сказали, что российские спортсмены не оправдали их надежд.

Отмечается, что "гордость и восхищение" у зрителей вызвали победные выступления российских синхронисток (36 процентов), гимнастов (30 процентов) и борцов (22 процента). При этом 73 процента не смогли назвать спортсменов, не оправдавших надежды. ( процентов респондентов сказали, что таких нет. 9 процентов опрошенных говорили о своем разочаровании в волейболистах.

Сборная России заняла четвертое место в общекомандном зачете, завоевав 56 медалей, из них 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.

 

Дополнительная информация

https://ria.ru/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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А380726

Это у вас там стеб такой? Я про рубрику

08:57

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