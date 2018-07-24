Россияне не знают критерии отбора на Паралимпиаду-2020 в четырех видах спорта

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин, сообщил, что россияне пока не знают систему, по которой им можно будет отобраться на Игры 2020 года в Токио, в четырех видах спорта. Россияне из-за отстранения ПКР вынуждены выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом и на особых условях.

- Сейчас в летних Паралимпийских играх 22 вида спорта, в 18 из них вопросами подготовки и квалификации к Играм занимаются международные федерации, - цитирует ТАСС Лукина. - С этой точки зрения, наша женская команда по волейболу прошла отбор успешно. Но участие еще зависит от решения более общих проблем. В четырех видах вопросом квалификации ведает непосредственно Международный паралимпийский комитет, с этой точки зрения, никакого ясного ответа у нас нет.

Мы ждем от них реакции на наше письмо, в котором мы кратко изложили нашу точку зрения по всем спорным вопросам. Считаем, что мяч находится на той стороне, мы с нетерпением ждем ответа.