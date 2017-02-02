Россияне могут получить допуск на Паралимпиаду-2018 до 1 февраля следующего года

Генеральный секретарь ПКР Андрей Строкин сообщил, что российские паралимпийцы могут получить допуск на участие в зимней Паралимпиаде-2018 до 1 февраля следующего года. Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) ответил отказом на просьбу Паралимпийского комитета России (ПКР) разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации к Играм-2018. При этом МПК отметил, что Россия сохраняет возможность получить допуск на Игры благодаря двустороннему приглашению и освободившихся квот.

- Возможна подача заявки на двусторонние приглашения, которые будут рассмотрены МПК 8-25 января 2018 года, - приводит ТАСС слова Строкина. - 1 февраля 2018 года МПК определит, какой спортсмен и из какой страны получит двустороннее приглашение. Также есть возможность попасть на Паралимпийские игры по квотам, в случае отказа от них Национальных паралимпийских комитетов. Распределение таких квот будет осуществлено до 31 июля 2017 года.