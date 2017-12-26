Россияне лидируют в командном зачете Кубка мира среди лиц с ПОДА и нарушением зрения

Россиянин Алексей Бугаев завоевал две золотые медали в Австрии на втором этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Также среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата серебро завоевал россиянин Александр Алябьев, а Мария Папулова выиграла бронзу. Бугаев занимает первое место в промежуточном зачете у мужчин, Алябьев – третий.

Среди спортсменов с нарушением зрения два раза занимал третье место Валерий Редкозубов, а еще одну бронзовую медаль принес Иван Францев.

В командном зачете среди мужчин российские спортсмены лидируют, в активе команды 804 очка. Второе место у словаков (625 очков), третье – у США (557). Всего по итогам этапа на счету российских спортсменов две золотые, одна серебряная и четыре бронзовые медали.