Россияне лидируют в командном зачете Кубка мира среди лиц с ПОДА и нарушением зрения

Россиянин Алексей Бугаев завоевал две золотые медали в Австрии на втором этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.
Также среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата серебро завоевал россиянин Александр Алябьев, а Мария Папулова выиграла бронзу. Бугаев занимает первое место в промежуточном зачете у мужчин, Алябьев – третий.
Среди спортсменов с нарушением зрения два раза занимал третье место Валерий Редкозубов, а еще одну бронзовую медаль принес Иван Францев.
В командном зачете среди мужчин российские спортсмены лидируют, в активе команды 804 очка. Второе место у словаков (625 очков), третье – у США (557). Всего по итогам этапа на счету российских спортсменов две золотые, одна серебряная и четыре бронзовые медали.
Дополнительная информация
https://paralymp.ru/press_center/news/gornolyzhnyy_sport/rossiyskiy_sportsmen_aleksey_bugaev_zavoeval_2_zolotye_medali_na_2_etape_kubka_mira_po_gornolyzhnomu/