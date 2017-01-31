15:13 31 января | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Роман Петушков: "В выступлении под нейтральным флагом нет ничего страшного"

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Шестикратный паралимпийский чемпион Роман Петушков прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета о запрете участия российских спортсменов в квалификационных соревнованиях перед Паралимпиадой–2018 в Южной Корее.

– У нас есть организация "Спорт и право". Мы создали ее вместе с отстраненными спортсменами и их тренерами. Но нам нужны деньги для того, чтобы подать иски в суд и отстаивать свои интересы. Других вариантов я пока не вижу. Никаких договоренностей не происходит. Все стоит на одном месте. МПК выдвинул критерии для восстановления членства, но мы не смогли их выполнить. Это будет тянуться и тянуться. Мне кажется, МПК специально будет все оттягивать, чтобы не допустить нас до Паралимпиады-2018. Михаил Терентьев выдвигал предложение о выступлении под нейтральным флагом. В этом нет ничего такого. Россияне же знают, что мы выступаем за Россию. С победами мы все равно вернемся домой, и патриотизм никуда не денется. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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gorsten79

Хотелось бы знать какие требования выдвинул МПК,но мы их не смогли выполнить.Я слышал про одно требование,которое паралимпийцы при всем желании не могли выполнить-Это восстановление аккредитациии РУСАДА.А там так и разбежались,пока нас тестирует английская лаборатория,им доверяют.Они совсем дураки нам так взяли и вернули аккредитацию.Прямым конкурентам всех западных стран.Это просто садизм.Тянут.тянут.один доклад.Второй доклад.Паралимпийцев отстраняют не назвав спортсменов подозреваемых в допинге.Рио давно прошло.Ничего потянут сколько захотят.а мы можем сколько угодно подавать сначала апелляции ,потом суды,одни,вторые,аппеляции на решения судов.и кстати наверняка чуть не по каждому спортсмену отдельному.а там и Паралимпиада пройдет.И кстати просто олимпиада.Без нас.Мы же уже видели,что было в Рио.Кто-то ответил.Нет.Все закономерно.

16:41 31 января

fedd

"Папа все равно знает, что я его люблю, пусть и на том свете". Повторял про себя Павлик Морозов.

15:57 31 января

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