Роман Петушков: "В выступлении под нейтральным флагом нет ничего страшного"

Шестикратный паралимпийский чемпион Роман Петушков прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета о запрете участия российских спортсменов в квалификационных соревнованиях перед Паралимпиадой–2018 в Южной Корее.
– У нас есть организация "Спорт и право". Мы создали ее вместе с отстраненными спортсменами и их тренерами. Но нам нужны деньги для того, чтобы подать иски в суд и отстаивать свои интересы. Других вариантов я пока не вижу. Никаких договоренностей не происходит. Все стоит на одном месте. МПК выдвинул критерии для восстановления членства, но мы не смогли их выполнить. Это будет тянуться и тянуться. Мне кажется, МПК специально будет все оттягивать, чтобы не допустить нас до Паралимпиады-2018. Михаил Терентьев выдвигал предложение о выступлении под нейтральным флагом. В этом нет ничего такого. Россияне же знают, что мы выступаем за Россию. С победами мы все равно вернемся домой, и патриотизм никуда не денется. (Любовь КОНЯЕВА)
gorsten79
Хотелось бы знать какие требования выдвинул МПК,но мы их не смогли выполнить.Я слышал про одно требование,которое паралимпийцы при всем желании не могли выполнить-Это восстановление аккредитациии РУСАДА.А там так и разбежались,пока нас тестирует английская лаборатория,им доверяют.Они совсем дураки нам так взяли и вернули аккредитацию.Прямым конкурентам всех западных стран.Это просто садизм.Тянут.тянут.один доклад.Второй доклад.Паралимпийцев отстраняют не назвав спортсменов подозреваемых в допинге.Рио давно прошло.Ничего потянут сколько захотят.а мы можем сколько угодно подавать сначала апелляции ,потом суды,одни,вторые,аппеляции на решения судов.и кстати наверняка чуть не по каждому спортсмену отдельному.а там и Паралимпиада пройдет.И кстати просто олимпиада.Без нас.Мы же уже видели,что было в Рио.Кто-то ответил.Нет.Все закономерно.
16:41 31 января
fedd
"Папа все равно знает, что я его люблю, пусть и на том свете". Повторял про себя Павлик Морозов.
15:57 31 января