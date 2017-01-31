Роман Петушков: "В выступлении под нейтральным флагом нет ничего страшного"

Шестикратный паралимпийский чемпион Роман Петушков прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета о запрете участия российских спортсменов в квалификационных соревнованиях перед Паралимпиадой–2018 в Южной Корее.

– У нас есть организация "Спорт и право". Мы создали ее вместе с отстраненными спортсменами и их тренерами. Но нам нужны деньги для того, чтобы подать иски в суд и отстаивать свои интересы. Других вариантов я пока не вижу. Никаких договоренностей не происходит. Все стоит на одном месте. МПК выдвинул критерии для восстановления членства, но мы не смогли их выполнить. Это будет тянуться и тянуться. Мне кажется, МПК специально будет все оттягивать, чтобы не допустить нас до Паралимпиады-2018. Михаил Терентьев выдвигал предложение о выступлении под нейтральным флагом. В этом нет ничего такого. Россияне же знают, что мы выступаем за Россию. С победами мы все равно вернемся домой, и патриотизм никуда не денется. (Любовь КОНЯЕВА)