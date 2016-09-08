07:46 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Роднина назвала белорусских спортсменов, пронесших флаг России на открытии Паралимпиады, братьями

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина оценила поступок белорусского спортсмена, который пронес флаг России на церемонии открытия Паралимпийских игр-2016. Международный паралимпийский комитет намерен установить личность спортсмена и начать расследование по этому делу.

Ранее председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель подчеркнул, что белорусские спортсмены готовы пронести российские флаги на церемонии открытия Паралимпиады в знак солидарности с российскими коллегами.

Напомним, российские паралимпийцы не были допущены до участия в Играх-2016.

"Братья!", – написала на своей странице в твиттере Роднина.

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