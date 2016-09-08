Роднина назвала белорусских спортсменов, пронесших флаг России на открытии Паралимпиады, братьями

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина оценила поступок белорусского спортсмена, который пронес флаг России на церемонии открытия Паралимпийских игр-2016. Международный паралимпийский комитет намерен установить личность спортсмена и начать расследование по этому делу.

Ранее председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель подчеркнул, что белорусские спортсмены готовы пронести российские флаги на церемонии открытия Паралимпиады в знак солидарности с российскими коллегами.

Напомним, российские паралимпийцы не были допущены до участия в Играх-2016.

"Братья!", – написала на своей странице в твиттере Роднина.