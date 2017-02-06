Рима Баталова: "ПКР будет использовать все средства, чтобы наши паралимпийцы вернулись на мировую арену"

Вице-президент ПКР Рима Баталова отметила, что организация сделает все возможное для обеспечения участия российских паралимпийцев в международных соревнованиях, включая Паралимпиаду-2018. 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр провела сегодня заседание комиссии спортсменов ПКР.

– Ситуация для всех российских спортсменов-паралимпийцев складывается сейчас достаточно непростая, но ни в коем случае нельзя падать духом, – цитирует официальный сайт ПКР Баталову. – Необходимо запастись выдержкой и терпением, еще больше сплотиться и стараться всем качественно и с полной отдачей выполнять свою работу. Мы будем использовать все возможные инструменты и все имеющиеся у нас средства, чтобы обеспечить участие наших спортсменов в международных соревнованиях, в том числе и в зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане.

Хотелось бы, чтобы все наши спортсмены имели возможность стоять на пьедестале, защищать честь нашей страны на международном уровне, видеть, как поднимается флаг России в честь наших побед, и слушать гимн нашей великой державы!