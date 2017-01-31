Рима Баталова: "Первоочередная задача - восстановить членство ПКР в МПК"

Вице-президент ПКР Рима Баталова отметила, что для организации первоочередная задача – восстановление членства в МПК. Напомним, исполком МПК не разрешил россиянам участвовать в квалификационных соревнованиях зимних Паралимпийских игр 2018 года.

– Критерии по восстановлению мы выполняем. До этого МПК писал, что может разрешить участвовать россиянам в Паралимпийских играх по остаточному принципу, то есть если кто-то откажется. Сейчас первоочередная задача – восстановить членство ПКР, – цитирует ТАСС Баталову. – Если не входишь в состав МПК, то не имеешь права выступать, не имеешь голоса, никто тебя слушать не будет. Если мы хотим сотрудничать и продолжать работу, нужно восстановиться.