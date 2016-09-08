Рима Баталова: "Белорусы за флаг России на открытии Паралимпиады достойны ордена Дружбы"

Вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Рима Баталова уверена, что белорусские спортсмены, прошедшие с российским флагом на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, достойны ордена Дружбы за свой поступок.

Во время церемонии открытия сборная Белоруссии прошла с флагом РФ на параде команд-участниц в знак солидарности с отстраненными от соревнований российскими паралимпийцами. Представителю делегации удалось пройти около четверти круга, прежде чем флаг был конфискован.

"В принципе, мы ожидали этого от белорусской команды, - приводит "Р-Спорт" слова Баталовой. - Президент их паралимпийского комитета Олег Шепель говорил, что российский флаг будет обязательно на открытии, что Россия с нами. Поэтому мы были в ожидании. Но то, что они наберутся смелости и пройдут с флагом, - это просто здорово. Я бы дала орден Дружбы, потому что не каждый решится сделать такой поступок. Они не дрогнули и показали, кто с нами, а кто против нас".

Ранее сообщалось, что Международный паралимпийский комитет (IPC) идентифицировал белоруса, вынесшего российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады в Рио, и приступил к изучению возможных мер по данному вопросу.

"Сейчас к нему (представителю белорусской делегации. - Прим. "СЭ") будут пытаться применить какие-то санкции, но, думаю, это только дополнительно покажет, что они настроены персонально против России, и не только по спортивному принципу, а вообще, - добавила Баталова. - Это была именно их инициатива. Когда отстранили нашу команду, я слышала сама, как Шепель, давая интервью, сказал, что мы - одна семья".