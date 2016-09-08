Рима Баталова: "Бах, не посетив открытие Паралимпиады, дал понять, что не согласен с МПК"

Вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР), 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова считает показательным отсутствие на церемонии открытии Паралимпиады-2016 президента МОК Томаса Баха. По ее словам, это может означать, что он не согласен с отстранением сборной России от участия в соревнованиях.

– Обратите внимание, что на церемонии не было Томаса Баха. Кажется, это впервые, когда президент МОК не пришел на церемонию открытия Паралимпийских игр, – цитирует "Р-Спорт" Баталову. – Насколько я знаю, он и на закрытие не собирается. Он ясно дает понять, что не согласен с тем решением, которое принял Международный паралимпийский комитет. Думаю, что то, что они так поступили с нами, это им еще аукнется, и не раз.