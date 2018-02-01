Результаты россиян на Паралимпиаде могут быть аннулированы из-за появления флагов РФ

Вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков отметил, что появление флагов РФ на Паралимпиаде-2018 может привести к аннулированию результатов россиян. Ранее Международный паралимпийский комитет принял решение допустить российских спортсменов в нейтральном статусе.

- Это вопрос не МПК, а оргкомитета и корейской полиции, которая будет жестко отслеживать этот момент, - приводит ТАСС слова Рожкова. - Если же будет доказано, что появлению флага способствовали члены исполкома ПКР или члены российской делегации, то может быть отстранение всей нашей команды с аннулированием всех результатов.

Павел Рожков: "Нейтральный флаг - максимум, на который мы могли рассчитывать"