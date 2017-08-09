Рабочая группа МПК в конце августа обсудит работу ПКР по восстановлению членства

Паралимпийский комитет России (ПКР) сообщил, что рабочая группа Международного паралимпийского комитета (МПК) и координационный комитет ПКР по взаимодействию с рабочей группой МПК в конце августа в Германии обсудят результаты работы ПКР по выполнению критериев восстановления членства организации в МПК.
"В июле месяце работа ПКР в первую очередь была обращена на выполнение Критериев, связанных с "формирование сильной антидопинговой культуры". Усилия направлены на содействие в создании открытой среды по информированию о нарушениях антидопинговых правил и повышение уровня осведомленности спортсменов и персонала спортсменов сборных команд России в вопросах антидопингового обеспечения", - говорится в заялении на официальном сайте ПКР.
Напомним, в августе прошлого года МПК отстранил россиян от Паралимпиады-2016 и лишил ПКР членства в организации.
Дополнительная информация
https://paralymp.ru/press_center/news/press_relizy/pkr_napravil_v_rg_mpk_i_mpk_otchet_o_prodelannoy_rabote_za_iyul_2017_g/
staerswimmer23
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