Рабочая группа МПК представит новый доклад по России на майском исполкоме

Рабочая группа Международного паралимпийского комитета представит новые данные о сотрудничестве с Паралимпийским комитетом России (ПКР), который временно лишен членства в МПК, на исполкоме в Барселоне (18 – 22 мая).

– Рабочая группа предоставит членам исполкома МПК новую информацию о приостановке членства Паралимпийского комитета России в этой международной организации, – приводит ТАСС слова директора по связям с общественностью МПК Крэйга Спенса.

Напомним, что в августе прошлого года МПК приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. В конце ноября МПК выдвинул ряд требований в отношении Паралимпийского комитета России, после выполнения которых тот может вернуть себе членство в МПК. Внутри самой МПК была создана рабочая группа, которая получила полномочия контролировать ход выполнения этих требований.