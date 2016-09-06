Президент МОК впервые за 32 года не посетит открытие Паралимпийских игр

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не посетит церемонию открытия Паралимпийских игр-2016, которая состоится 7 сентября, информирует Inside the games. Он станет первым за 32 года главой МОК, пропустившим открытие Игр.

Согласно источнику, во время церемонии открытия Игр в Рио-де-Жанейро Бах будет присутствовать на траурной церемонии, посвященной ушедшему из жизни в возрасте 97 лет 24 августа бывшему президенту Федеративной Республики Германия Вальтеру Шеелю. Последним президентом МОК, который пропустил церемонию открытия Паралимпиады, был Хуан Антонио Самаранч. Это произошло во время Паралимпийских игр 1984 года, которые были разделены между Нью-Йорком и Сток-Мандевиллом.

Напомним, что МПК дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в Играх 2016 года. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Рио-де-Жанейро, 34 атлета подали иски в Спортивный арбитражный суд.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.