Претензий по допингу к российским паралимпийцам в Пхенчхане не было

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин заявил, что на Играх в Пхенчхане-2018 к российским спортсменом не было никаких, в том числе допинговых, претензий.

– За все выступления на Паралимпиаде-2018 ни по каким вопросам, в том числе по допинговым, претензий не было, – цитирует "Р-Спорт" Лукина. – Должны они (Международный паралимпийский комитет, МПК) это учесть или нет (при рассмотрении вопроса о восстановлении ПКР в правах) – это вопрос риторический.

Членство российского паралимпийского комитета в МПК было приостановлено в августе 2016 года из-за допингового скандала. В декабре 2017-го Международный комитет оставил в силе отстранение ПКР, из-за чего допущенные до соревнований российские спортсмены поехали на Игры в Пхенчхан под нейтральным флагом. В Корее россияне заняли второе место в командном зачете, завоевав 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей.