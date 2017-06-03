Представители Паралимпийского комитета России не примут участия в генассамблее МПК

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что представители организации не смогут принять участия в генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК), которая пройдет в сентябре в Абу-Даби. Россия не сможет выставить кандидатов в правление МПК, которое утверждает составы постоянно действующих комитетов по представлению национальных паралимпийских комитетов и международных федераций.

– В соответствии с разделом 9 Конституции МПК "О приостановлении/исключении из членства" ПКР не имеет права участвовать в мероприятиях, проводимых МПК, – приводит ТАСС слова Рожкова.

Ранее МПК отложил решение о восстановлении членства ПКР в связи с невыполнением некоторых пунктов дорожной карты до сентября. Такое решение оставляет открытым вопрос участия российских спортсменов в предстоящей Паралимпиаде, которая пройдет в 2018 году в Пхенчхане. Членство ПКР было приостановлено в августе 2016 года, из-за чего российские спортсмены были не допущены до выступления на Паралимпиаде-2016.