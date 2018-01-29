Представители минспорта РФ и члены ПКР не получат аккредитацию на ПИ-2018

Представители правительства РФ, включая министерство спорта, а также члены Паралимпийского комитета России (ПКР) не получат аккредитацию на Паралимпиаду-2018 в Пхенчхане. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Международного паралимпийского комитета (МПК).

МПК в понедельник продлил отстранение Паралимпийского комитета России, но допустил участие российских атлетов в Паралимпиаде в статусе "Нейтральный паралимпийский атлет" (НПА).

МПК в августе 2016 отстранил российских спортсменов от Паралимпиады-2016 и лишил ПКР членства в организации. В декабре 2017 года МПК продлил отстранение ПКР, отметив, что российская сторона не выполнила все пункты дорожной карты по восстановлению членства.

Паралимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 18 марта.