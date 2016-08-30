Посол США в России: "Американское правительство не имеет отношения к отстранению российских паралимпийцев"

Посол США в РФ Джон Теффт заявил, что американское правительство не имеет отношения к решению Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить российских спортсменов от Олимпиады-2016, информирует "Р-Спорт". Теффт отметил, что не слышал о том, что российские паралимпийцы могут пропустить зимние Игры-2018. Тем не менее, он пояснил, что решение об отстранении российских спортсменов от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро принималось международной организацией, а не отдельными правительствами. "Мое правительство не имеет к этому решению отношения", – заявил Теффт.

7 августа глава МПК Филип Крэйвен объявил, что комитет принял единогласное решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр-2016 и лишении членства Паралимпийского комитета России. 15 августа ПКР подал апелляцию в CAS, которая в итоге была отклонена.