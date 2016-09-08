14:01 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Пловцы Сухарев, Жданов и Крившина установили мировые рекорды на соревнованиях в Подмосковье

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Три мировых рекорда в плавании были установлены на всероссийских соревнованиях по видам спорта, входящим в программу Паралимпиады, которые проходят в Подмосковье. Достижения принадлежат пловцам Сергею Сухареву, Роману Жданову и Анне Крившиной.

Сухарев одержал победу на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S7 с результатом 27,66 секунды. Жданов стал первым на дистанции 150 метров комплексным плаванием в классе Sm4 (2.23,21). Крившина выиграла финальный заплыв на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S13 (27,22).

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/paralympic/20160908/1069213205.html

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