Пловцы Сухарев, Жданов и Крившина установили мировые рекорды на соревнованиях в Подмосковье

Три мировых рекорда в плавании были установлены на всероссийских соревнованиях по видам спорта, входящим в программу Паралимпиады, которые проходят в Подмосковье. Достижения принадлежат пловцам Сергею Сухареву, Роману Жданову и Анне Крившиной.

Сухарев одержал победу на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S7 с результатом 27,66 секунды. Жданов стал первым на дистанции 150 метров комплексным плаванием в классе Sm4 (2.23,21). Крившина выиграла финальный заплыв на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S13 (27,22).