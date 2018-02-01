ПКР в четверг отправит список российской делегации на Паралимпиаду-2018

В среду, 31 января, в офисе международного паралимпийского комитета (МПК) в Бонне состоялась рабочая встреча председателя исполкома, первого вице-президента паралимпийского комитета России (ПКР), руководителя рабочей группы ПКР по подготовке к Паралимпийским зимним играм-2018 Павла Рожкова и руководителей МПК, на которой обсуждались совместные действия по организации участия российских спортсменов в Паралимпиаде-2018 в качестве нейтральных спортсменов.

Как сообщает пресс-служба ПКР, было принято решение направить список российских спортсменов, персонала спортсменов и других членов делегации 1 февраля – по итогам утверждения его на расширенном заседании Исполкома ПКР. 13 февраля в Бонне состоится предварительная аккредитация заявленных участников.

Также были согласованы вопросы встречи и проезда российской делегации из Сеула до места проживания, а также размещения в Паралимпийской деревне.