ПКР: российских паралимпийцев не пустят и на Игры-2018

Решение Международного паралимпийского комитета (IPC) об отстранении российских паралимпийцев распространяется и на Игры-2018. Об этом говорится в открытом письме в ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России", опубликованном на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
Отдельно подчеркивается, что основанием для такого наказания стал доклад независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Однако Маклареном так и не были названы конкретные фамилии спортсменов, подозреваемых в допинговых махинациях. В связи с этим ПКР призывает "Центр спортивной подготовки сборных команд России" как можно быстрее отреагировать на обвинения со стороны ВАДА.
Приводим выдержки из этого письма:
Как известно, решением Международного паралимпийского комитета (МПК) от 7.08.2016 года было приостановлено членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в МПК с немедленным вступлением в силу этого решения. Это автоматически привело к недопуску Паралимпийской сборной команды России к Паралимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (КАС) Апелляцию ПКР своим решением от 23 августа 2016 года отклонил.
Основанием для этих решений явился Отчет независимого лица г-на Ричарда Х. Макларена. В этом отчете ПКР, как и российские паралимпийцы, не упоминаются, за исключением небольшой диаграммы, в которой указывается о 35 "исчезнувших положительных пробах" (за 4 года – с 2012 по 2015 в 28 паралимпийских видах спорта). Конкретных фактов и претензий к ПКР относительно неисполнения им положений Антидопингового кодекса МПК и Всемирного антидопингового Кодекса ВАДА нет также в текстах решений МПК и КАС.
Единственным обвинением ПКР, которое было указано еще в Уведомлении МПК об открытии процесса приостановления членства ПКР в МПК от 22 июля 2016 года было то, что ПКР "работает на территории, на которой нет эффективного контроля антидопингового процесса. И с другой стороны, официальные власти, которые должны быть привлечены к участию в предотвращении допинга в спорте, на самом деле, содействовали использованию запрещенных субстанций и запрещенных методов, что является вопиющем нарушением их обязанностей. А следовательно, кажется, нет никакой возможности при этих обстоятельствах, чтобы ПКР выполнял свои обязательства по борьбе с допингом перед МПК".
Учитывая, что решение МПК, продублированное КАС, о недопуске российских спортсменов-инвалидов на Паралимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро распространяется на Паралимпийские зимние игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея), считаем крайне важным по возможности быстрее отреагировать на обвинения в адрес ЦСП сборных команд России, что внесет ясность в провозглашённую причину приостановки членства ПКР в МПК и тем самым откроет возможность участия для наших спортсменов в предстоящих Паралимпийских играх.
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Дополнительная информация
http://paralymp.ru/press_center/news/society/otkrytoe_pismo_v_fgbu_tsentr_sportivnoy_podgotovki_sbornykh_komand_rossii_izvlechenie_iz_uvedomleniya/
vitvk
По ходу,пора возвращать ,,Игры Доброй Воли,,.Сделать их в промежутках между Олимпиадами,как зимние,так и летние ,вместе с паралимпийцами,пусть выступают утром и днем,вечером финалы для здоровых,а если популязировать,то в перемешку...Спортсмены из нормальных государств поддержат рейтинг,а там и другие подтянутся...На бабки,что платят ВАДА,а это порядка 2 млн баксов в год отгрохать допинг- центр и пригласить работать туда китайцев,индусов - у них медицина на хорошем уровне...Если не можем добиться правды в нынешних инстанциях,надо создавать альтернативные.На первых порах будут склоки,со временем уляжется,еще и обмен опытом проведут...Зародить Новое Олимпийское движение в России,подтянуть Грецию....На Играх-86 БЫЛО НИ ЧУТЬ НЕ ХУЖЕ ,чем на ОИ,причем приехали и пиндосы,и англосаксы - спортсмены в отличие от политиков редко пропускают такие форумы...Хохлам спецпредложение,прибалтам,чтоб увидели,что в России одинакого хорошо относятся ко всем спортсменам,не взирая на политическую пренадлежность.А вот политикам и организациям типа Сороса въезд закрыть -Спорт без политики сделать девизом...
03:02
Ru5
Проходя мимо, а может быть наоборот?
01:05
Знаток1964
к 2018 году эта шарашкина контора под названием Олимпийские Игры развалится.......Останутся только действительно прибыльные и значимые турниры.....так как с каждым годом Олимпийское движение деградирует
23:10 29 августа
Проходя мимо
Слышал мнения от некоторых знакомых по ту сторону границы, что больше всего их бесит, даже не допинг, а то что чиновникам нашим высшего ранга, как бы неприглядно они не засветились, все как с гуся вода. У них в этих случаях сразу уходят в отставку или даже совершают суицид (Япония, Корея), а у нас все ретушируется ура – патриотическими, громогласными поисками врага. Может если Мутко на этой волне ушел бы в отставку, многие козыри из рук наших недругов выбили бы.
23:10 29 августа
Тропическая гемангиома Мовсисяна
почему по докладу Макларена россиян сразу не пустили на паралимпиаду 2022, 2026, 2030, 2034, 2038, 2042, 2046, 2050, 2054, 2058...))) Макларен это же новый Иисус)))
22:53 29 августа
намкрыш
Главное - все по закону, не подкопаешься!
22:24 29 августа
Krokozavr
совсем без интереса допустят или нет
21:59 29 августа
spetrov
Нет больше олимпийского и, соответственно, паралимпийского движения. Есть политика и суды. А это не спорт. Спорт закончился.
21:56 29 августа
Thomas_Boy
Что касается отстранения паралимпийцев, то это низко.
21:55 29 августа
Thomas_Boy
mgs1 __________ Что, Смока, прежний ник за допинг забанили?
21:53 29 августа
Россия круче всех!
Олимпийский чемпион Сослан Рамонов: - Все, кто там находится - это настоящие герои. Каждый день, каждый час, каждую секунду они рискуют своей жизнью. С каждым боевым вылетом, с каждым выходом из части, даже находясь внутри части... И я не знаю, как им отплатить за все, что они делают. Потому что они делают великое дело. И благодаря им у нас в России есть чистое и спокойное небо над головой. Они великие люди, ими можно только восхищаться. Я с такими людьми познакомился, это было большой честью для меня - находиться там. Прожить один день их жизни и хотя бы немного почувствовать ее на себе. Все они большие молодцы и великие люди. Ими можно просто восхищаться, и вся страна должна знать о них. Должна знать, кому они должны быть благодарны. Это на самом деле так - я ничего не преувеличиваю. Я видел, что там происходит - каждые десять минут вылетают самолеты, каждые десять минут люди рискуют своей жизнью. Потому что там действительно идет война, и никто не знает, что с тобой будет. Я восхищаюсь мужеством этих людей. Это не то, что здесь - парни, которые ходят с сережками и с прическами, похожими на девичьи. Это не то, а там - настоящие мужики.
21:40 29 августа
spetrov
Ну то есть лишний раз подтверждается, что решение политическое, к спорту не имеющее ни малейшего отношения. Не более того. Что ж, реальность сейчас такова. Будем принимать реальность как есть.
21:39 29 августа
LeTaon
Кстати, а что должен в такой ситуации делать министр по спорту? Министерство такими вопросами не занимается и никогда не занималось, сотрудников соответствующей специализации нет. Это дело Министерств юстиции и иностранных дел, именно там работают дипломаты и юристы. Для шантажа есть СВР, ГРУ.
21:39 29 августа
mgs1
Всё правильно. Допинговым мошенникам на Олимпиаде не место.
21:32 29 августа
Трубадур
если квоты стали раздавать до решения суда, то всё было очевидно...
21:30 29 августа
Сутра Бодуныч
Мутко:ну.....эммммм.....мы работаем...спик инглиш...
21:21 29 августа