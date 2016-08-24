ПКР: решения МПК и CAS - дискриминационные по отношению к паралимпийцам России

Решения Международного паралимпийского комитета и CAS не допустить сборную России к участию в Паралимпиаде-2016 – дискриминационные по отношению к ни в чем не повинным российским паралимпийцам и наносят удар по многолетним целенаправленным усилиям российского общества и государства улучшить положение миллионов инвалидов в стране, говорится в пресс-релизе ПКР.

Вчера CAS отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде-2016. Таким образом, сборная России не выступит на Играх в Рио-де-Жанейро.

Приводим пресс-релиз ПКР полностью:

23 августа Международный спортивный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию Паралимпийского комитета России на решение о приостановлении членства ПКР в Международном паралимпийском комитете.

CAS решил, что МПК не нарушил ни одного процедурного правила по дисциплинарному процессу, и что решение отстранить ПКР было сделано в соответствии с Правилами МПК.

Такой формалистический подход к делу не может быть оправдан. Согласно опубликованному отчету Макларена, ПКР, как и российские паралимпийцы, не упоминается вообще, за исключением небольшой диаграммы, в которой указывается о 35 "исчезнувших положительных пробах".



В результате решения МПК без доказательств вины были лишены своих законных прав на участие в Паралимпиаде в Рио 266 спортсменов-инвалидов. Им были отказано в том, в чем не было отказано здоровым российским спортсменам-олимпийцам, вина которых в допинговых правонарушениях также не была установлена. Решение МПК находится в разительном противоречии с базовыми принципами международного права и европейской культуры, лежащими в основе как олимпийских, так и паралимпийских ценностей.



Это решение, на наш взгляд, несовместимо с принципами гуманизма и базовыми понятиями, зафиксированными в Конвенции ООН по правам инвалидов, принятой в 2010 году, пронизанной постулатом о равных возможностях для инвалидов и не инвалидов. Аналогичным принципом руководствуются и все другие основополагающие всемирные правозащитные документы.



Поражают также внезапность и несоразмерность действий МПК. Еще 11 июля ПКР получил письмо МПК, в котором говорится о том, что к российским паралимпийцам в отличие от олимпийцев не имеется никаких претензий и их ждут в Рио. Однако уже 22 июля МПК решает начать процедуру приостановления членства ПКР и соответственно отстранения всех российских паралимпийцев от участия в играх в Рио.



Целый ряд международных спортивных федераций по паралимпийским видам спорта, в том числе Всемирная Федерация ампутантов и колясочников (фехтование на колясках), Всемирная Федерация по стрельбе из лука, Всемирная Федерация конного спорта, Европейский союз пара-тхэквондо высказались в поддержку участия российских спортсменов в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Но и это не было учтено Арбитражным судом.



ПКР в течение 20 лет своего существования являлся и является решительным противником допинговых злоупотреблений. Каждый подобный случай был им расследован, а виновные строго наказаны в полном соответствии с рекомендациями МПК. За этот период времени ПКР не получал каких-либо замечаний от МПК по данному вопросу или его рекомендаций о каких-либо дополнительных действиях. Но ни один национальный комитет в системе МПК не обладает правом контроля за сохранностью допинг-проб, не может иметь соответствующие службы, обеспечивающие этот контроль. Все это находится в сфере компетенции и ответственности ВАДА и Антидопингового комитета МПК. Все обвинения в этом Отчете независимого лица адресованы Минспорту России и как обобщение – в адрес декларируемой государственной системы по подмене и исчезновению предположительно положительных проб в Московской антидопинговой лаборатории.



В обязанности Национального паралимпийского комитета входит обеспечение того, чтобы все спортсмены и персонал спортсменов внутри команды были осведомлены об их обязанностях и информированы о списке препаратов, запрещенных к употреблению.



МПК отстраняет ПКР, так как у ПКР нет возможности обеспечить должный антидопинговый контроль и антидопинговую систему.

Однако уже 8 месяцев с января 2016 года тестирование всех российских спортсменов проводится только иностранными организациями (IDTM, PWC и пр.) и только в иностранных лабораториях под тщательным контролем британской антидопинговой организации UKAD.

Поэтому говорить о том, что у ПКР нет антидопинговой системы и он не способен обеспечить антидопинговый контроль – это необоснованно. У нас в стране сейчас работает система антидопинга.



Парадоксальным явился тот факт, что чудовищное по своей несправедливости решение было принято вначале МПК, а затем КАС до завершения расследования, о чем официально заявлял г-н Макларен – автор Отчета Независимого лица, на основании которого и выносились эти решения.



Решения, которые приняты МПК и затем КАС явились дискриминационными по отношению к ни в чем не повинным паралимпийцам России. Они наносят удар по многолетним целенаправленным усилиям российского общества и государства улучшить положение миллионов инвалидов России.

Эти решения МПК и КАС привели к тому, что люди с инвалидностью в России в значительной мере лишаются зримого, уже привычного для них ориентира в стремлении к саморазвитию, реализации своих жизненных сил.

Легализация практики коллективного наказания, грубое и беспрецедентное нарушение принципа презумпции невиновности явились попранием суверенных прав человека.



По мнению ПКР, у российских спортсменов еще остается шанс принять участие в играх. При финансовой поддержке вице-президента Федерации профессионального бокса России Андрея Рябинского высококвалифицированная интернациональная команда юристов, включая специалистов юридических компаний Forward legal, Froriep, юридической фирмы "ЮСТ", Федеральной палаты адвокатов РФ и Общероссийского профессионального союза работников физической культуры и спорта РФ продолжат бороться за права российских паралимпийцев и сделает все возможное, чтобы они смогли выступить на Паралимпиаде-2016.

По мнению Люсьена Валлонии, вице-президента Международной Ассоциации спортивных юристов, возглавляющего команду специалистов по защите прав паралимпийцев, не все правовые возможности по оспариванию решения МПК полностью исчерпаны, поэтому российские и зарубежные юристы пойдут до конца в попытках защитить паралимпийцев.