ПКР прокомментирует "нейтральный допуск" в Пхенчхан 1 февраля

Российские спортсмены допущены до Паралимпиады-2018 и выступят на ней под нейтральным флагом по решению Международного паралимпиийского комитета (МПК).

Ожидается, что в Играх примут участие от 30 до 35 российских спортсменов. Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта.

Руководство Паралимпийского комитета России (ПКР) предоставит официальное мнение относительно заявления МКР по итогам расширенного заседания Исполкома ПКР с участием ведущих спортсменов и тренеров сборных команд России по зимним видам спорта 1 февраля, сообщили "СЭ" в пресс-службе ПКР. (Евгений БЕЛОУСОВ)