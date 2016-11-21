ПКР предложил МПК провести встречу руководителей организаций

Паралимпийский комитет России (ПКР) предложил Международному паралимпийскому комитету (МПК) провести встречу руководства для уточнения позиций по восстановлению членства в организации. Ранее МПК опубликовал критерии восстановления членства ПКР в организации.

"МПК было предложено провести в Бонне, в штаб-квартире МПК, личную встречу между руководством ПКР и МПК для уточнения позиций по данному вопросу", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ПКР.

ПКР в соответствии с критериями по восстановлению членства в МПК до 15 декабря должен представить списки спортсменов, которые будут участвовать в соревнованиях под эгидой организации.

