20:12 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

ПКР предложил МПК провести встречу руководителей организаций

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Паралимпийский комитет России (ПКР) предложил Международному паралимпийскому комитету (МПК) провести встречу руководства для уточнения позиций по восстановлению членства в организации. Ранее МПК опубликовал критерии восстановления членства ПКР в организации.

"МПК было предложено провести в Бонне, в штаб-квартире МПК, личную встречу между руководством ПКР и МПК для уточнения позиций по данному вопросу", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ПКР.

ПКР в соответствии с критериями по восстановлению членства в МПК до 15 декабря должен представить списки спортсменов, которые будут участвовать в соревнованиях под эгидой организации.
 

Дополнительная информация

http://paralymp.ru/press_center/news/society/paralimpiyskiy_komitet_rossii_poluchil_ot_mezhdunarodnogo_paralimpiyskogo_komiteta_kriterii_vosstano/

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