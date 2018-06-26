ПКР пока не выполнил два критерия для восстановления членства в МПК

Паралимпийский комитет России (ПКР) все еще не выполнил два оставшихся критерия для восстановления членства организации в Международном паралимпийском комитете (МПК), информирует пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК). Отмечается, что рабочая группа на заседании исполкома организации (22 - 24 июня, Бонн) не предоставила новую информацию относительно ПКР, так как российская сторона не выполнила оставшиеся пункты дорожной карты: признание или опровержение доклада Ричарда Макларена и восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).