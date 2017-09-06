ПКР поблагодарил МПК за совместную работу

Паралимпийский комитет России (ПКР) на официальном сайте выразил благодарность рабочей группе Международного паралимпийского комитета (МПК) за совместную работу, а также высокую оценку вклада отечественной организации в эту деятельность. В ПКР оценивают решение исполкома МПК разрешить выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях спорсменам, которые соответствуют требованиям, как важный шаг на пути полного восстановления членства российского комитета в международной организации.

- ПКР расценивает решение, принятое исполкомом МПК, как важный первый шаг на пути полномасштабного восстановления членства ПКР в МПК, - говорится в пресс-релизе ПКР. - Мы благодарны рабочей группе МПК за проделанную совместную работу и высокую оценку нашего вклада в эту работу.

Главной целью для ПКР является обеспечение полномасштабного и полноправного участия российских паралимпийцев, не замешенных в каких-либо злоупотреблениях, в крупнейших международных соревнованиях, и, в первую очередь, в зимних и летних Паралимпийских играх. Поэтому мы приветствуем любые, даже частичные и ограниченные меры, ведущие к реализации этой цели.

Мы делаем и будем продолжать делать все от нас зависящее, чтобы разрешить еще оставшиеся проблемы в духе взаимопонимания и взаимодействия с тем, чтобы спортсмены нашей страны были достойно представлены на Паралимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане.

Как известно, ПКР продолжает вести работу по подготовке российских спортсменов к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане и Паралимпийским летним играм 2020 года в Токио в соответствии с утвержденными планами и графиками.

Мы убеждены в том, что создание системы эффективного противодействия допинговым злоупотреблениям должно осуществляться в атмосфере, содействующей, а не ослабляющей единство паралимпийской семьи.