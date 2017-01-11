ПКР отправил в МПК свой вариант дорожной карты восстановления членства в организации

Сегодня Паралимпийский комитет России (ПКР) отправил в Международный паралимпийский комитет (МПК) свой проект дорожной карты восстановления членства в международной организации. В ноябре прошлого года МПК опубликовал список критериев для восстановления членства ПКР и участия российских паралимпийцев в международных соревнованиях.

В середине декабря в Бонне состоялась встреча представителей двух организаций, на которой обсуждались данные критерии. Паралимпийский комитет России до 12 января взял на себя обязательство выработать развернутые соображения по ряду спорных критериев и ознакомить с ними Международный паралимпийский комитет. Ожидается, что уже 12 января МПК приступит к рассмотрению первого проекта дорожной карты.

– Сегодня мы отправили свои предложения по дорожной карте в МПК, – приводит ТАСС слова президента ПКР Владимира Лукина. – Я бы не назвал эти предложения поправками, это была наша предварительная версия дорожной карты, которую мы передали нашим коллегам и оппонентам. Сейчас мы должны получить от МПК сигнал, что документ принят, после чего будем ждать реакцию Международного паралимпийского комитета на наши предложения.

Напомним, что МПК приостановил членство ПКР после расследования фактов из доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, из-за чего все российские спортсмены пропустили Паралимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.