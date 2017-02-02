ПКР отправил в МПК списки российских спортсменов для участия в международных турнирах

Генеральный секретарь Паралимпийского комитета России (ПКР) Андрей Строкин сообщил, что ПКР сформировал и отправил в Международный олимпийский комитет (МПК) расширенный и приоритетный списки спортсменов сборной России для участия в международных соревнованиях. Также Строкин отметил, что шанс поехать на Паралимпийские игры 2018 года у российских спортсменов еще остается.

– Не дожидаясь утверждения "дорожной карты" по реализации критериев, мы с учетом требований МПК реализовали проект "горячей линии" по сообщению о применении допинга, утвердили на исполкоме ПКР координационный комитет ПКР по взаимодействию с рабочей группой МПК по вопросам восстановления членства ПКР в МПК, – цитирует "Р-Спорт" Строкина. – Сформировали и отправили в МПК расширенный и приоритетный национальные списки спортсменов по летним и зимним видам спорта, участие которых планируется в международных соревнованиях.

Хотелось бы также отметить, что в 19 видах спорта, включенных в программу Паралимпийских игр, международные федерации по отдельным видам спорта не поддержали решение МПК и допускают российских спортсменов до участия во всех международных соревнованиях. Так, например, российская команда по керлингу на колясках готовится к чемпионату мира, который пройдет в Пхенчхане. Сборной команде России по велоспорту в 2017 году предстоит защищать цвета национального флага на двух чемпионатах мира в США и ЮАР. Кроме того, российские паралимпийцы в 2017 году планируют принять участие в 18 чемпионатах мира, 10 чемпионатах Европы.

В случае восстановления членства ПКР в МПК возможна подача заявки на двустороннее приглашение, которые будут рассмотрены МПК 8-25 января 2018 года. 1 февраля 2018 года МПК определит, какой спортсмен и из какой страны получит двустороннее приглашение. Также есть возможность попасть на Паралимпийские игры по квотам, в случае отказа от них национальных паралимпийских комитетов. Распределение таких квот будет осуществлено до 31 июля 2017 года.