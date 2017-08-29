ПКР обсудил прогресс выполнения критериев по восстановлению членства с рабочей группой МПК

Координационный комитет ПКР провел техническую встречу с рабочей группой МПК по вопросам восстановления членства ПКР в МПК, информирует пресс-служба паралимпийского комитета.

От ПКР во встрече приняли участие: Андрей Строкин – руководитель Координационного комитета, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, 5-кратный чемпион Паралимпийских игр; Гузель Идрисова – заместитель руководителя Комиссии ПКР по медицине, антидопингу и функциональной классификации спортсменов.

В составе Рабочей группы МПК: Энди Паркинсон – независимый председатель, Главный исполнительный директор Федерации академической гребли Великобритании, Шин Асакава – главный исполнительный директор Антидопингового агентства Японии, Сара Фуссек – Антидопинговый координатор FIS, Акааш Махарадж – главный исполнительный директор Всемирной Организации парламентариев против коррупции, Лиз Райли – Адвокат английской фирмы Bird & Bird LLP, представляющий интересы МПК,Петер Ван де Влит – Директор по медицине и науке МПК, Майк Петерс – Руководитель аппарата МПК.

В ходе встречи участники обсудили документы и материалы, представленные ПКР по выполнению Критериев восстановления членства ПКР в МПК, которые будут рассмотрены на заседании Исполкома МПК 3-4 сентября 2017 года Абу-Даби.