ПКР: "Некоторые заявления МПК носят весьма туманный характер"

Паралимпийский комитет России опубликовал пресс-релиз по итогам пресс-конференции Международного паралимпийского комитета.

В августе прошлого года МПК отстранил россиян от Паралимпиады-2016 и лишил ПКР членства в организации. Сегодня исполком МПК единогласно проголосовал за продление отстранения ПКР.

Приводим пресс-релиз ПКР полностью:

22 мая 2017 года Международный паралимпийский комитет провел пресс-конференцию, в ходе которой президент МПК сэр Филип Крэйвен, председатель Независимой Рабочей группы МПК по восстановлению членства ПКР в МПК Энди Паркинсон и директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс представили свою нынешнюю позицию по вопросу о приостановлении членства ПКР в МПК и оценку ситуации с выполнением критериев восстановления.



На пресс-конференции президент МПК сэр Филип Крэйвен отметил "стабильный прогресс ПКР в выполнении критериев восстановления членства". "Все Правление МПК, 15 человек, включая 6 паралимпийцев, в основном довольны и воодушевлены взаимодействием и шагами вперед, сделанными ПКР, в различных областях на пути к восстановлению", – сказал Крэйвен.



Работая вместе с рабочей группой МПК согласно совместно разработанной дорожной карте, ПКР делает хорошую работу, и что самое главное – многообещающую.

"Отчет Учредительного Совета ВАДА, который вышел на прошлой неделе о потенциальном возобновлении самостоятельного тестирования со стороны РУСАДА в начале июня является поводом для оптимизма, и что очень важно, что пара спортсмены будут среди тех кого, будут тестировать".



Председатель Независимой Рабочей группы МПК по восстановлению членства ПКР в МПК Энди Паркинсон отметил:

"ПКР подошел к своей работе с большим энтузиазмом, целеустремленностью и реальным желанием выполнить требования, заданные Рабочей группой МПК", – сказал Паркинсон.

"После публикации последнего отчета о проделанной работе в феврале, ПКР совместно с рабочей группой разработал Дорожную карту восстановления членства, начал улучшать общее управление и независимость, предпринял все шаги для тесной работы с РУСАДА по образовательным программам и принял практический и реалистичный подход к внутренним и международным пулам тестирования".

"Рабочая группа хотела бы выразить нашу признательность за трудную работу, проделанную ПКР на сегодняшний день".



Как уже отмечалось, начиная с 11 января 2017 года и по настоящее время Координационный комитет ПКР направил в Рабочую группу МПК и МПК информационные материалы, документы и запросы по выполнению 62 пунктов Дорожной карты из 67. В ходе пресс-конференции ее участники заявили, что, хотя Рабочая группа и "воодушевлена прогрессом, достигнутым ПКР", остается ряд важных критериев по восстановлению, которые необходимо выполнить.



Ряд таких вопросов выходят за рамки исключительной компетенции ПКР: восстановление статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу ВАДА; признания и существования, так называемой, системы поощрения допинга на государственном уровне; предоставление официального "конкретного и определенного ответа" на выводы, сделанные профессором Маклареном, включая выводы о наличии или отсутствии институциональной и широкомасштабной системы сокрытия допинга; допуск к спортсменам, проживающих в закрытых городах, и др.



Рабочая группа МПК в ходе пресс-конференции обратилась к российским организациям с просьбой содействовать ПКР в выполнении вышеуказанных требований, которые, остаются не выполненными.



ПКР продолжает вести работу по выполнению пунктов критериев восстановления членства в МПК для рассмотрения на Исполкоме МПК в сентябре этого года, где будет решаться вопрос о допуске российских спортсменов к участию в XII Паралимпийских зимних играх 2018 г. в г. Пхенчхан.



Наряду с практическими вопросами восстановления членства в МПК в ходе пресс-конференции прозвучали заявления о необходимости коренных изменений в культурном коде России и в российском менталитете. Эти высказывания носят весьма субъективный и туманный характер и делают разговор о реализации дорожной карты в терминах конкретных дат и конкретных мер весьма затруднительным.



ПКР также сообщает, что российские спортсмены продолжают вести подготовку к зимним Паралимпийским играм.



В тех видах спорта, которые не находятся под непосредственным контролем МПК, паралимпийцы продолжают выступать на крупных международных соревнованиях. ПКР получены официальные согласия о допуске спортсменов к участию в соревнованиях от 17 Международных спортивных федераций.



Спортсмены спортивных сборных команд Российской Федерации с начала 2017 году приняли участие в 5 чемпионатах мира (теннис на колясках, велоспорт-трек, керлинг на колясках, легкая атлетика ЛИН, настольный теннис ЛИН и ПОДА) и одном чемпионате Европы (теннис на колясках) по паралимпийским видам спорта. До конца 2017 г. российские спортсмены примут участие в 8 чемпионатах мира (академическая гребля, бадминтон, велоспорт-шоссе, гребля на байдарках и каноэ, стрельба из лука, триатлон, тхэквондо, фехтование на колясках) и 11 чемпионатах Европы (бочча, волейбол сидя, голбол, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, конный спорт, настольный теннис, регби на колясках, триатлон, тхэквондо, футбол 5Х5) по паралимпийским видам спорта.