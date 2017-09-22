ПКР не получал уведомлений от IPC по делам махинаций с классификацией

В Паралимпийском комитете России (ПКР) не получали никаких уведомлений от Международного паралимпийского комитета (IPC) по расследованию дел о махинациях с классификацией, сообщает "Р-Спорт".

Ранее стало известно, что IPC может дисквалифицировать спортсменов на два года за манипуляции с классификациями. Ранее сообщалось, что организация начала расследование порядка 10 дел в отношении спортсменов, подозреваемых в махинациях.

Отмечается, что некоторые паралимпийцы из Великобритании преувеличивали свою инвалидность, чтобы участвовать в соревнованиях в более слабых классах. Согласно статье ВВС, некоторые британцы делали операции по уменьшению конечностей, чтобы участвовать в соревнованиях среди спортсменов без рук и ног.