ПКР настаивает на срочном допинг-тестировании паралимпийцев, претендующих на участие в Играх-2018

Первый вице-президнет ПКР Павел Рожков сообщил, что организация совместно с РУСАДА и МПК в настоящее время ведут работу по проведению срочного допинг-тестирования российских паралимпийцев, которые претендуют на выступление на Играх-2018. На прошлой неделе Международный паралимпийский комитет решил допустить россиян в статусе нейтральных спортсменов к участию в отборочных соревнованиях за право выступить на соревнованиях в Пхенчхане.

Отметим, что среди критериев, которые были установлены МПК, значится наличие у кандидатов не менее двух допинг-проб за последние полгода.

- Сейчас ПКР с РУСАДА и МПК прорабатывают вопрос организации проведения срочного тестирования российских паралимпийцев в соответствии с требованиями МПК до первых квалификационных стартов в ноябре 2017 года, - цитирует ТАСС Рожкова.

Ближайшие отборочные соревнования в лыжных гонках и биатлоне пройдут с 7 по 17 декабря в Канаде. По горнолыжному спорту - с 5 по 8 ноября в Нидерландах, а по сноуборду - с 7 по 8 ноября в ОАЭ.