ПКР и эксперт ВАДА обсудили выполнение критериев по восстановлению организации в МПК

Руководство Паралимпийского комитета России (ПКР) провело встречу с экспертом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Питером Николсоном, который работает в России с целью оказания содействия по возвращению статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу ВАДА, информирует пресс-служба ПКР.

Во встрече приняли участие президент ПКР Владимир Лукин, председатель исполкома и первый вице-президент ПКР Павел Рожков и генеральный секретарь ПКР, член наблюдательного совета РУСАДА, руководитель координационного комитета ПКР по взаимодействию с рабочей группой Международного паралимпийского комитета (МПК) по вопросам восстановления членства ПКР в МПК Андрей Строкин.

Участники встречи обсудили ход выполнения дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР в Международном паралимпийском комитете, восстановление статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу ВАДА, реализацию положения ПКР по этике, конфликту интересов и борьбе с коррупцией, утвержденного на заседании Исполкома ПКР 19 августа 2017 года и другое.