ПКР и эксперт ВАДА обсудили выполнение критериев по восстановлению организации в МПК

Руководство Паралимпийского комитета России (ПКР) провело встречу с экспертом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Питером Николсоном, который работает в России с целью оказания содействия по возвращению статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу ВАДА, информирует пресс-служба ПКР.
Во встрече приняли участие президент ПКР Владимир Лукин, председатель исполкома и первый вице-президент ПКР Павел Рожков и генеральный секретарь ПКР, член наблюдательного совета РУСАДА, руководитель координационного комитета ПКР по взаимодействию с рабочей группой Международного паралимпийского комитета (МПК) по вопросам восстановления членства ПКР в МПК Андрей Строкин.
Участники встречи обсудили ход выполнения дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР в Международном паралимпийском комитете, восстановление статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу ВАДА, реализацию положения ПКР по этике, конфликту интересов и борьбе с коррупцией, утвержденного на заседании Исполкома ПКР 19 августа 2017 года и другое.
Дополнительная информация
https://paralymp.ru/press_center/news/official/v_ofise_pkr_sostoyalas_rabochaya_vstrecha_v_p_lukina_p_a_rozhkova_a_a_strokina_i_nezavisimogo_mezhdu/