ПКР готов обратиться в Европейский суд по правам человека

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков не стал исключать возможность обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге после недопуска россиян на Паралимпиаду-2016. По его словам, над этим вопросом уже работают юристы.
– Пул юристов продолжает процесс, документы на 100 спортсменов в верховном суде Германии, не исключаем обращения в Страсбургский суд, – цитирует "Р-Спорт" Рожкова. – Верховные суды Германии и Швейцарии сделали циничные заявления, что нашим спортсменам было отказано потому что они российские, и все будут это знать, даже если они будут выступать под олимпийским флагом. Нам предстоит большая работа. Спасибо международным федерациям, которые нас поддерживают. Вместе с министерством спорта нам предстоит большая работа.
Мы уже неоднократно посылали письма в МПК, пока дорожной карты они нам не присылают, что мы должны сделать. Что касается обвинений в связи с государством, сегодня ПКР – самостоятельная структура, но пока нет средств финансирования. Спасибо государству за (материальную) поддержку. Посмотрите, какие у нас базы, какой инвентарь. Нельзя сегодня по другому относиться к подготовке паралимпийцев.
saxo49
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15:49
Witasik
Да, а потом скажут, что денег нет, как Шубенков. Государству надо оплатить суды наших легкоатлетов и паралимпийцев. Не всех, но так чтобы создать юридический прицендет. А потом когда первая часть суды выиграет, то и остальных можно запускать...
15:00