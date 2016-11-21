ПКР должен предоставить МПК список атлетов для участия в соревнованиях

Паралимпийский комитет России (ПКР) в соответствии с критериями по восстановлению членства в МПК до 15 декабря должен представить списки спортсменов, которые будут участвовать в соревнованиях под эгидой МПК, информирует официальный сайт организации.

Сегодня были опубликованы критерии по восстановлению членства. В рабочую группу по этому вопросу будут входить пять человек, включая независимого председателя. Их имена будут названы позже. Также стало известно, что ПКР будет платить 250 тысяч евро ежегодно в период отстранения, а затем еще 125 тысяч евро ежегодно в течение трех лет после возвращения в состав МПК. Это связано с расходами на тестирование российских спортсменов.

Напомним, российские паралимпийцы были отстранены от Олимпиады-2016 в августе, а ПКР лишен членства в МПК.