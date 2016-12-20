ПКР договорился о дорожной карте по восстановлению членства в МПК

В штаб-квартире Международного паралимпийского комитета (МПК) в Бонне состоялась встреча делегации Паралимпийского комитета России (ПКР) с представителями МПК, сообщает пресс-служба ПКР. Российскую сторону на заседании представлял вице-перзидент организации Павел Рожков, группу МПК возглавлял его генеральный директор Хавьер Гонсалес.

Стороны подтвердили продолжение совместной работы по усилению эффективной борьбы с нарушением антидопинговых правил. Кроме того, была согласована разработка дорожной карты по восстановлению членства ПКР в МПК. План действий будет рассмотрен 12 января 2017 года.

Членство МПК было приостановлено 7 августа после опубликования первой части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена, который обвинил Россию в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014. По этой причине российская сборная в полном составе не смогла принять участие в Паралимпиаде-2016.