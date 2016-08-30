ПКР до сих пор не имеет разъяснений по критериям восстановления членства в МПК

Паралимпийский комитет России до сих пор не имеет разъяснений по критериям восстановления членства организации в Международном паралимпийском комитете.

– Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин в ответ на заявление Международного паралимпийского комитета по участию российской сборной команды на Паралимпийских играх 2018 года сообщает, что Паралимпийский комитет России до сих пор не имеет разъяснения по критериям восстановления членства ПКР в МПК, кроме размещенного раннее извлечения из Уведомления. ПКР обратился в МПК на этот счет и ждет реакции, – говорится в заявлении ПКР.

Ранее МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил спортсменов России от участия в Играх-2016 по итогам рассмотрения доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Позже Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов.