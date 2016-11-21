17:56 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

ПКР будет платить МПК 250 тысяч евро в год

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Паралимпийский комитет России (ПКР) должен будет выплачивать Международному паралимпийскому комитету (МПК) в соответствии с критериями по восстановлению членства определенную сумму денег, информирует официальный сайт организации. Так, ПКР будет платить 250 тысяч евро ежегодно в период отстранения, а затем еще 125 тысяч евро ежегодно в течение трех лет после возвращения в состав МПК. Отмечается, что это связано с расходами на тестирование российских спортсменов.

 
ПКР предоставили критерии для возвращения.Что делать нашим паралимпийцам, чтобы вновь соревноваться?

- ПКР должен возместить МПК расходы, связанные с увеличенным тестированием российских спортсменов, - говорится в сообщении. - Необходимо полностью возместить расходы на тестирование российских атлетов с 18 июля (дата публикации доклада Ричарда Макларена) и до 31 декабря. Они должны быть выплачены не позднее 31 декабря.

С 1 января 2017 года ПКР должен выплачивать 250 тысяч евро в год в течение периода отстранения, а также 150 тысяч евро в год в течение последующих трех лет после восстановления членства.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Ралпачан Фляйшманъ

ппц. то есть, за хамство аутиста крэйвена будут платить российские налогоплательщики. а братья вильямз, горилы с дефицитом внимания и ушастые феллпсы будут продолжать жрать допинг, ибо смертельно больные люди.

19:15

KDS

А не послать их!!!

18:12

spetrov

Зашибись логика. :)))

18:11

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