Писториус переведен в другую тюрьму

Южноафриканский легкоатлет-ампутант Оскар Писториус, осужденный на шесть лет за убийство подруги, переведен в другую тюрьму, информирует Sky Sports. Как отметил представитель службы исправительных учреждений Сингабако Нкумало, исправительный центр в городе Аттериджвиль в 120 километрах от Претории лучше приспособлен к содержанию инвалидов. Отметим, что Писториус сам попросил о переводе, и его просьба была удовлетворена. Ранее паралимпиец отбывал заключение в центральной тюрьме Претории. У Писториуса с младенчества нет обеих ног ниже колена.

Южноамериканский легкоатлет был приговорен к шести годам заключения за умышленное убийство своей подруги Ревы Стенкамп 14 февраля 2013 года. Изначально ему вменялось неумышленное убийство. Он был приговорен к пяти годам тюрьмы, но досрочно выпущен в октябре 2015 года под домашний арест. 3 декабря прошлого года верховный суд ЮАР удовлетворил апелляцию обвинения и признал его виновным в умышленном убийстве и приговорил его к шести годам. При этом прокуратура еще надеется ужесточить наказание.