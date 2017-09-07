Первый отборочный турнир на Игры-2018 у горнолыжников-паралимпийцев пройдет 8 ноября

Первые отборочные соревнования на Паралимпиаду-2018 среди горнолыжников в этом сезоне пройдут 8 ноября в Голландии.

Вчера Международный паралимпийский комитет (IPC) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), но при этом россиянам было разрешено участвовать в отборе на Паралимпиаду-2018 в нейтральном статусе в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

- У нас в горных лыжах любой международный старт, будь то этапы Кубка Европы или Кубка мира, считается квалификационным, - цитирует ТАСС старшего тренера сборной России Александра Назарова. - Первые международные соревнования в этом сезоне пройдут 8 и 9 ноября в голландском Ландграафе. Этот будет слалом, и сразу после этих соревнований в том же месте состоится Кубок Европы (10-11 ноября).

Отбор на Игры проходит по системе Международного олимпийского комитета, на каждом соревновании мы набираем рейтинговые очки в зависимости от статуса соревнований, - отметил Назаров. - К примеру, успешное выступление на этапе Кубка мира в плане набора очков ценнее, чем победы на турнирах более низкого статуса.