Павел Рожков: "У паралимпийцев тоже будут свои старты"

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков – о решениях Международного паралимпийского комитета (МПК) и поездке 33 наших спортсменов на Игры-2018 в нейтральном статусе.

– Для олимпийцев, которых не пускают в Пхенчхан, будут устраиваться соревнования в России. Будет ли подобное у паралимпийцев?

– Сейчас активно прорабатываем этот вопрос. Скорее всего, такие соревнования будут для следж-хоккея, лыжников и биатлонистов. По остальным видам наши спортсмены выступят в Пхенчхане. Турнир так и будет называться – открытые всероссийские спортивные соревнования по паралимпийским видам спорта, в которых наши атлеты не были допущены в Пхечхан. Возможно, проведем его в рамках открытого чемпионата России. Призовой фонд будет соответствующий. Но точную информацию по дате, месту, регламенту и цифрам озвучим чуть позже. (Владимир ИВАНОВ)

Полное интервью Павла Рожкова