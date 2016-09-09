Павел Рожков: "Теперь будем сравнивать результаты наших ребят с теми, что покажут в Рио"

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков остался доволен всероссийским турниром паралимпийцев, который проходил 8-9 сентября в Подмосковье. Напомним, на соревнованиях выступали спортсмены, которых не допустили к Паралимпиаде в Рио.

– Ребятам надо было выплеснуть всю энергетику и доказать свою готовность к Паралимпийским играм, – цитирует "Р-Спорт" Рожкова. – И они это сделали, показав самые высокие результаты. А многие превзошли себя, выиграв дисциплины с мировыми рекордами. И сейчас мы будем сравнивать результаты ребят с теми, которые покажут в Рио. Я вижу, что у всех ребят хорошее настроение, с которым они уезжают домой. Было очень много зрителей и детей, которые поддерживали спортсменов. Ребята очень рады, и мы сделаем все для того, чтобы это настроение сохранилось у них и в своих регионах. И уже знаем, что дома их ждут как героев, как победителей.

В Олимпийском комитете России, министерстве спорта России и ПКР всегда считали и считают, что самое главное на Паралимпийских играх – это не голы, очки, секунды и медали, а чтобы наша команда достойно представляла нашу страну. И показатели перед Играми свидетельствуют о том, как мы поработали за четыре года. Напомню, что в Лондоне у нас было 182 лицензии, а сейчас мы завоевали 266. Тогда мы выступали в 12 видах спорта, а в Рио-де-Жанейро планировали уже в 18. И по целому ряду видов спорта наши ребята впервые завоевали лицензии.

Это уже достижение наших спортсменов. Более того, по целому ряду видов спорта на чемпионатах мира и Европы наши ребята показали результаты, которые намного превышают те, которые были до этого. Например, по легкой атлетике и плаванию.