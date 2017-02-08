Павел Рожков: "Шанс пройти квалификацию на Паралимпиаду в Пхенчхан у нас имеют только керлингисты"

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков объяснил, почему ситуация с допуском наших спортсменов-инвалидов к международным соревнованиям в зимних видах спорта на порядок сложнее, чем в летних.

– 17 международных федераций подтвердили, что они допускают нас до всех международных соревнований, включая чемпионаты Европы и мира. Но наша беда в том, что МПК выполняет функции международных федераций по девяти видам спорта, в основном зимних. Отдельно работает только керлинг. То есть пока керлингисты – единственные, кто имеет шанс пройти квалификацию на Паралимпиаду в Пхенчхан. (Любовь КОНЯЕВА)

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