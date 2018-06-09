Павел Рожков: "Перед участием в турнирах под эгидой IPC спортсмены проходят антидопинговые семинары"

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков отметил, что российские спортсмены принимают участие в специальных антидопинговых образовательных семинарах и должны сдать экзамены по знанию соответствующих правил. Это необходимо им для участия в международных соревнованиях под эгидой Международного паралимпийского комитета (IPC).

– Все российские потенциальные участники международных соревнований под эгидой IPC должны, во-первых, пройти все (антидопинговые) образовательные семинары, – цитирует "Р-Спорт" Рожкова. – А также успешно сдать экзамены, представить (индивидуальные) декларации о неприменении допинга, соответствующие заявления и, как минимум, два раза пройти допинг-контроль до участия в соревнованиях.

Сейчас перед нами стоит непростая задача, и работники аппарата Паралимпийского комитета России активно посещают все учебно-тренировочные сборы команд по различным видам спорта. Они читают лекции, принимают экзамены. Информацию об этом мы отправляем в IPC. Мы также собираем декларации и заявления от спортсменов, чтобы к моменту принятия решения IPC о допуске атлетов вся формальная часть была максимально выполнена.

В соответствии с дорожной картой по восстановлению членства ПКР в IPC мы продолжаем ежемесячно выполнять согласованные с IPC пункты. Потому что мы в течение трех лет должны продолжать по ним отчитываться. А это порядка 20 пунктов. И по ним никаких вопросов к нам нет. Остаются невыполненными два пункта, которые не входят в компетенцию Паралимпийского комитета России.