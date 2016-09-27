Павел Рожков: "Паралимпийцы РФ должны за 3 месяца успеть заявиться на отбор к Играм-2018"

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что российские паралимпийцы не поедут на Паралимпийские игры-2018, если не пройдут квалификационные соревнования, заявка на которые заканчивается через три месяца. Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил иск Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) об отстранении россиян от Паралимпийских игр-2016 и лишении ПКР членства в организации.

Ранее глава МПК Филип Крэйвен, оглашая решение по российским паралимпийцам, заявил, что комитет достаточно много времени изучал выводы независимой комиссии ВАДА во главе с Маклареном, которая утверждает, что в России работала управляемая государством система по применению допинга.

– У нас происходит сейчас определенная перезагрузка, потому что все шансы мы использовали, – цитирует "Р-Спорт" Рожкова. – Нужно сейчас понять, что мы делаем, потому что скоро – через три месяца – заканчивается прием заявок на квалификационные соревнования, и если мы их не пройдем, на Паралимпийские игры-2018, мы не поедем.

На повторные запросы прислать критерии от Международного комитета мы получаем непонятные вещи, копии выступлений министра спорта, просьбу остановить судебную практику.