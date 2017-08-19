Павел Рожков: "От ПКР требуют компенсации расходов независимого эксперта по этике"

Первый вице-президент ПКР Павел Рожков сообщил, что независимый международный эксперт, назначенный ВАДА Питер-Ричард Николсон требует от российской организации компенсации расходов будущего независимого эксперта по этике. Отметим, что заседание исполкома Паралимпийского комитета России, в котором участвует Николсон, проходит в субботу в Москве.

- Для реализации критериев МПК ПКР разработал и согласовал с МПК положение по этике, конфликту интересов и борьбе с коррупцией, - цитирует "Р-Спорт" Рожкова. - Сегодня его положения будут представлены вам на утверждение. На следующем исполкоме ПКР должна быть представлена кандидатура независимого эксперта по этике. Независимый международный эксперт, назначенный ВАДА, Питер-Ричард Николсон настаивает, что все расходы данного специалиста в своей деятельности должны быть компенсированы. И мы поставим данный вопрос перед финансовой службой ПКР.