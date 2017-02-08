Павел Рожков: "Нам будет помогать английская юридическая фирма"

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал о том, как его организация собирается выполнять те из требований Международного паралимпийского комитета, которые в нашей стране не входят в компетенцию общественной организации.

– На исполкоме мы обсуждали вопрос, который касается ряда критериев восстановления членства ПКР, выходящих за нашу компетенцию. В критериях жестко прописано, что мы обязаны выдавать визы допинг-офицерам, обязаны обеспечивать прохождение таможенного контроля, а также организовать транспортировку допинг-проб. Рабочую группу по выполнению этих требований возглавил бывший руководитель антидопинговой службы UKAD Парсонс, также в нее вошли руководители других антидопинговых служб, а всю организационную работу взяла на себя английская юридическая фирма Bird&Bird. (Любовь КОНЯЕВА)