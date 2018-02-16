Павел Рожков: "МПК не объяснил, почему отложил вопрос по допуску трех паралимпийцев"

МПК не объяснил причины, по которым отложил принятие решения по участию трех паралимпийцев в Играх-2018, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на первого вице-президент ПКР Павла Рожкова.

Ранее МПК предварительно зарегистрировал российскую делегацию из 78 человек (из них 33 спортсмена, 7 спортсменов-ведуших). Еще по трем атлетам решение будет принято позднее, в течение 7-10 дней.

- Объяснений не было. Мы представили все документы, которые были предписаны МПК - и двукратное тестирование, и чистая допинговая история, и прохождение образовательных антидопинговых семинаров, и прохождение квалификационных соревнований. Но вопросы все равно возникли, - цитирует "Р-Спорт" Рожкова.